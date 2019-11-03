أقدمهم الأسير علي.. أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس وهو مضرب منذ (103) أيام على التوالي.



وإلى جانبه يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم وهم: أحمد زهران مضرب منذ (43) يوماً، ومصعب الهندي منذ (41) يوماً، وهبه اللبدي منذ (41) يوماً.



وقال نادي الأسير إن الأسرى الأربعة يواجهون ظروفاً صحية خطيرة لاسيما الأسير إسماعيل علي، ويرافق ذلك تعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.



ولفت نادي الأسير إلى أنه لم يصدر قرار حتى اليوم بشأن الاستئناف المقدم باسم الأسيرة اللبدي على قرار تثبيت اعتقالها الإداري، وكذلك الأسير أحمد زهران، فيما ستُعقد جلسة استئناف يوم غد الاثنين للأسير مصعب الهندي، وذلك على قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته ستة شهور.



إلى ذلك تواصل إدارة معتقلات الاحتلال فرضها جملة من الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى المضربين، لاسيما احتجازهم في ظروف صعبة وقاهرة، في معتقل الرملة، حيث تحتجز الأسير إسماعيل علي، وأحمد زهران، ومصعب الهندي في زنازين معتقل "الرملة – نيتسان"، والأسيرة اللبدي في معتقل "عيادة الرملة" حيث نقلت إليه مؤخراً، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازها في زنازين معتقل "الجلمة".



وتنتهج سلطات الاحتلال عدة أدوات للضغط على الأسرى المضربين عبر نقلهم المتكرر، وحرمان عائلاتهم من زيارتهم، ومحاولتهم المستمرة لعرقلة زيارة المحامين لهم، ووضعهم تحت ضغط نفسي على مدار الساعة، من خلال بث الإشاعات، وجلب الطعام أمام زنازينهم، والتفتيش المتكرر والمتعمد ليلاً.