"الأوقاف" وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون مشترك

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجامعة الخليل اتفاقية

تعاون مشترك تشمل التعاون الأكاديمي والاستفادة من خبرات وإمكانيات الطرفين وخاصة في مجال التدريب الخاص بالوظائف الدينية كالأئمة والمحفظين والدعاة، وغيرها من المواضيع التي تعنى بشؤون الأوقاف والمقدسات الإسلامية وذلك في مقر وزارة الأوقاف .



ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب والدكتور صلاح الزرو رئيس جامعة الخليل بحضور كوادر من الوزارة والجامعة .



واعتبر أبو الرب ان هذه الاتفاقية تشكل أساسا مهما يعمق التعاون المشترك بين المؤسسة والجامعة لمصلحة الطلاب والوزارة والبحث الديني في فلسطين لا سيما أن جامعة الخليل تعتبر شريكا رئيسا للوزارة في مجالات عدة.



وأكد أن وزارة الأوقاف تهدف من خلال توقيعها على هذه الاتفاقية يأتي في سياق تأهيل كادر الوزارة الديني بما يسهم في تحسين أدائه في المساجد والشارع الفلسطيني، فيما يتعلق بالخطاب الديني الوسطي والذي يعتبر هدفاً للوزارة.



وأضاف بأن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تعمل فيه وزارة الأوقاف على الانفتاح على المجتمع المحلي بكافة قطاعاته ومؤسساته التعليمية وغيرها.



من جهته أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المستمر بين الجامعة والوزارة وقال إن الاتفاقية الجديدة مع الوزارة تعمق العلاقة الإيجابية التكاملية بين المؤسستين بما يعزز خدمة الخطاب الديني المعتدل المبني على تدريب حاملي هذا الخطاب من أئمة ووعاظ.