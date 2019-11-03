اشتية: نسعى لأن تكون نابلس عنقودًا صناعياً ورافداً أساسياً بتحريك عجلة الاقتصاد





كما قدّم طبيلة عدد من مقترحات المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن الخطة الاسترايتيجية للبلدية من بينها مشروع الصالة الرياضية المغلقة والقصر الثقافي والمنطقة الصناعية والكلية المهنية ومشاريع تعبيد شوارع مدينة نابلس واستكمال مشروع الشارع الالتفاقي الممتد من دوار الحرمين حتى الحرم الجديد لجامعة النجاح الوطنية وإنشاء سوق خضار مركزي نموذجي.





وناقش الجانبان وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ضرورة حل مشكلة نقص القدرة الكهربائية من خلال تشغيل محطة صرة، موضحا أن شركة كهرباء الشمال تعاني نقصاً في القدرة الكهربائية التي لم تعد كافية لتغطية كافة مناطق المدينة نظرا للزيادة السكانية والحاجة الماسة لتغطية العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية المتزايدة في الآونة الأخيرة.



بدوره قال اشتية: إن نابلس تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الفلسطينية والتي تعتبرها المقياس الأساس ونموذج لباقي المدن، موضحا أن استقرارها وازدهارها ينعكس على باقي مدن الضفة.





وأضاف: أنه يسعى لأن تكون نابلس عنقودًا صناعياً ورافداً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد على مستوى الوطن.





وفي موضوع الكهرباء، أوضح اشتية أن هذا القطاع يقع على سلم أولويات الحكومة وسيحل في القريب العاجل.





أما بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية، فقد بيّن رئيس الوزراء أنها مشاريع مهمة وحيوية وتؤثر إيجاباً في مختلف القطاعات في المدينة خاصة الجانب الاقتصادي والثقافي، ووعد بوضعها على موازنة الحكومة للعام 2020.



رام الله - دنيا الوطنبحث المهندس سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي والسيدة عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس، عدداً من القضايا المالية التي تهم عمل بلدية نابلس، مطالبا بالأموال المترتبة على الحكومة الفلسطينية والبالغة قيمتها 92 مليون شيكل والمتمثلة بضريبة الأملاك، بحيث يتم تسديدها على شكل دفعات شهرية.