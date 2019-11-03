شؤون فلسطينية

حماس: نستمع لرسائل السلطة برام الله وسنستقبلها بصدور مفتوحة

حماس: نستمع لرسائل السلطة برام الله وسنستقبلها بصدور مفتوحة
حازم قاسم
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك 
أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن حركته تستقبل اليوم في مكتب قائد الحركة بغزة يحيى السنوار وبحضور رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، وفد لجنة الانتخابات المركزية، وكل الفصائل الفلسطينية، من أجل ان تكون هذه دفعة جديدة باتجاه اتمام الانتخابات".

وقال قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نبدي في هذا اللقاء، أولاً جدية حماس في اتمام هذه العملية الانتخابية، وجهوزيتها بكل مسئولية وطنية وسياسية تتمتع بها الحركة".

وأضاف قاسم: "سنبلغ اللجنة بمرونة حماس الكاملة في التعاطي مع كل تفاصيل العملية الانتخابية، لأن الانتخابات هي حق لشعبنا أن يمارسه، بكل أشكالها الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني".

وأوضح أن الانتخابات هي فرصة لتصحيح الأوضاع التي تمر بها الأوضاع الحالة الفلسطينية، وانهاء هذا الانقسام، وتحقيق الوحدة الفلسطينية، وصولاً إلى بناء بيت فلسطيني جامع للكل الفلسطيني يتبني استراتيجية نضالية، تواجه كل هذه التحديات.

واستطرد: "نستمع للجنة الانتخابات ما تحمله من رسائل من قيادة السلطة في رام الله، وسنستقبل هذه الرسائل بصدور مفتوحة وعقول مفتوحة، وايدي ممدودة، متابعاً: "التوجه المركزي لدينا ضرورة اتمام هذه العملية الانتخابية باعتبارها حق اصيل لشعبنا الفلسطيني".

وأكد أن كل الفصائل متفقة على أن الانتخابات تشمل الضفة والقدس وقطاع غزة، القدس هو واحدة من تحديات العملية الانتخابية، التي يجب أن نواجها متحدين كشعب فلسطيني، قائلاً: "تتوافق على المسار الانتخابي ثم ندين عملية نضالية لمواجهة التوجهات او التحديات الاسرائيلية، أو أي تحدي يواجه هذه العملية الانتخابية".

 


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