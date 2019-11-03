مالية غزة: صرف مستحقات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، غداً الاثنين.



وأشارت وزارة المالية في تصريح لها، إلى ان صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، سيتم عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة بكافة محافظات قطاع غزة.