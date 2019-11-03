شؤون فلسطينية

إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد بأريحا

إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة صلح أريحا بهيئة القاضي مريم حليسي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهم (م،ع،ا) بتهمة تكرار تعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة (5/4/1)من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس سنتين ومصادرة المادة المضبوطة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ر،س) بتهمة الاحتيال خلافا لإحكام المادة 417/  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول (ع،ر) والمتهم الثاني (ع،ه ) بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ المعدل بموجب الأمر العسكري رقم 890 لسنة 1980 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذ بشار النتشة.

أخبار ذات صلة

الخارجية والمغتربين: خطة تحرك لمواجهة أطماع الاحتلال في الضفة الغربية

الخارجية والمغتربين: خطة تحرك لمواجهة أطماع الاحتلال في الضفة الغربية

&#34;الأوقاف&#34; وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون مشترك

"الأوقاف" وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون مشترك

اشتية: نسعى لأن تكون نابلس عنقودًا صناعياً ورافداً أساسياً بتحريك عجلة الاقتصاد

اشتية: نسعى لأن تكون نابلس عنقودًا صناعياً ورافداً أساسياً بتحريك عجلة الاقتصاد

حماس: نستمع لرسائل السلطة برام الله وسنستقبلها بصدور مفتوحة

حماس: نستمع لرسائل السلطة برام الله وسنستقبلها بصدور مفتوحة

مالية غزة: صرف مستحقات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

مالية غزة: صرف مستحقات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة الخليل

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة الخليل

هنية: الرئيس وافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والدول العربية استعدت للرقابة عليها

هنية: الرئيس وافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والدول العربية استعدت للرقابة عليها

التنمية الاجتماعية تكرم المشاركين في معرض الأسر الفلسطينية المنتجة في دولة الكويت

التنمية الاجتماعية تكرم المشاركين في معرض الأسر الفلسطينية المنتجة في دولة الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: خطة تحرك لمواجهة أطماع الاحتلال في الضفة الغربية

الخارجية والمغتربين: خطة تحرك لمواجهة أطماع الاحتلال في الضفة الغربية

&#34;الأوقاف&#34; وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون مشترك

"الأوقاف" وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون مشترك

اشتية: نسعى لأن تكون نابلس عنقودًا صناعياً ورافداً أساسياً بتحريك عجلة الاقتصاد

اشتية: نسعى لأن تكون نابلس عنقودًا صناعياً ورافداً أساسياً بتحريك عجلة الاقتصاد

حماس: نستمع لرسائل السلطة برام الله وسنستقبلها بصدور مفتوحة

حماس: نستمع لرسائل السلطة برام الله وسنستقبلها بصدور مفتوحة

مالية غزة: صرف مستحقات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

مالية غزة: صرف مستحقات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد بأريحا

إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد بأريحا

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة الخليل

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة الخليل

التنمية الاجتماعية تكرم المشاركين في معرض الأسر الفلسطينية المنتجة في دولة الكويت

التنمية الاجتماعية تكرم المشاركين في معرض الأسر الفلسطينية المنتجة في دولة الكويت

منوعات

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

أحلام تفاجئ مُتسابق فلسطيني بهدية غير متوقعة بعد خروجه من &#34;The Voice&#34;

أحلام تفاجئ مُتسابق فلسطيني بهدية غير متوقعة بعد خروجه من "The Voice"

عربي

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

سبعة آلاف موظف بـ (أونروا) في الأردن يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل

سبعة آلاف موظف بـ (أونروا) في الأردن يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة &#34;بطاقة الهوية&#34;

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة "بطاقة الهوية"