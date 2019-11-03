إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد بأريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة صلح أريحا بهيئة القاضي مريم حليسي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهم (م،ع،ا) بتهمة تكرار تعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة (5/4/1)من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس سنتين ومصادرة المادة المضبوطة.



وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ر،س) بتهمة الاحتيال خلافا لإحكام المادة 417/ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات.



وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول (ع،ر) والمتهم الثاني (ع،ه ) بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ المعدل بموجب الأمر العسكري رقم 890 لسنة 1980 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.



حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذ بشار النتشة.