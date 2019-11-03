شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة الخليل

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
وقع د.محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ود.صلاح الزرو رئيس جامعة االخليل اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين في مقر ديوان قاضي القضاة بمدينة رام الله اليوم ، تشمل تبادل الخبرات بما يضمن تطوير المناهج الدراسية لبرنامج ماجستير القضاء الشرعي في جامعة الخليل.

وقال الهباش خلال اللقاء: إن جامعة الخليل هي مؤسسة علمية عريقة خاصة في مجال التعليم الشرعي والقضائي، مشيرا أن توقيع الإتفاقية يأتي ضمن استراتيجية ديوان قاضي القضاة لتعزيز العلاقة مع المجتمع الأكاديمي، وإشراك الجامعات بشكل أوسع في عمل جهاز القضاء الشرعي لتعزيز البحث العلمي في دولة فلسطين بما يتلاءم والمستجدات العلمية والتطبيقية، مؤكدا ان هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام طلبة العلم الشرعي والقضائي للإطلاع على خبرات جهاز القضاء الشرعي الفلسطيني وسير
العمل فيه.

وأضاف قاضي القضاة: أن أبواب المحاكم الشرعية مفتوحة أمام الباحثين والطلاب لتزويدهم بكل ما يحتاجونه في مرحلة التحصيل العلمي أو في مجال التدريب العملي على عمل المحاكم الشرعية لتهيئتهم للإنخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى الاستعانة بقضاة المحاكم الشرعية لتدريس بعض المساقات التخصصية في التطبيقات القضائية وعقد الدورات وورشات العمل في مجال التأهيل الأسري والمرافعات الشرعية.

من جانبه شكر د.صلاح الزرو رئيس جامعة الخليل الدكتور محمود الهباش على حسن الإستقبال مؤكدا ان توقيع هذه الاتفاقية يوفر للطلاب والدارسين في الجامعة خاصة طلبة الدراسات العليا وطلبة العلم الشرعي كل ما يحتاجونه خلال مرحلة الدراسة والإطلاع عن كثب وبصورة عملية على عمل المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي في دولة فلسطين.


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