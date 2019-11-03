هنية: الرئيس وافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والدول العربية استعدت للرقابة عليها





من جانبه، أكد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي سيحاول تعطيل الانتخابات، مشيرا إلى ان المطلوب هو تفويت الفرصة عليه.





وقال السنوار في كلمة له عقب المؤتمر الصحفي الذي جمع هنية مع ناصر: "نحن واثقون بأن أمامنا فرصة ذهبية للخروج من المأزق الحالي"، مضيفا: "سنضع الترتيبات بقضية الانتخابات في القدس بحالة اشتباك مع الاحتلال".





وحول اللقاء مع ناصر، أكد قائد حركة حماس في قطاع غزة، أن الجميع أكد على ضرورة عقد لقاء وطني فلسطيني مقرر بمشاركة الامناء العامين للفصائل، معربا عن جهوزية حركته للانتخابات وأنها ستذلل كل العقبات التي من شأنها أن تقف أمامها.

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "تلقينا من الدكتور حنا ناصر، ردًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه إن شاء الله".وأضاف هنية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: "حصل حراك عزز الايجابية، وأكد الموقف الملتزم بإجراء هذه الانتخابات، سواء على مستوى الفصائل، فإن الجميع أكد ضرورة إجراء هذه الانتخابات وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها".وأوضح، هنية أنه تم مناقشة الكثير من الخطوط العامة والتفاصيل التي عرضتها الفصائل؛ من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لانطلاق الانتخابات في ظل مناخ مريح.وقال: "اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات واستمرار لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق"، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الكثير من الخطوات"، مضيفا: "هناك تأكيد على ضرورة إجراء لقاء وطني جامع لبحث كل التفاصيل، التي ستعطي الفرصة لنقترب من الخطوات الفعلية لإجراء الانتخابات إلى جانب بعض الخطوط السياسية والوطنية العامة".وأشار هنية، إلى أنه على المستوى الوطني العام، فإن هناك ارتياح لدى أوساط أبناء الشعب الفلسطيني، للانتخابات وللموقف الفلسطيني والفصائلي الذي فتح الباب واسعا أمام تحقيق مصالحة حقيقية، وترتيب البيت الفلسطيني، والعمل بشكل مشترك للخروج من المأزق الراهن.وفي السياق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية، رحبت بالخطوة التي أعلن عنها سابقا، وأبدت استعدادها لتذليل أي عقبات، والمشاركة في الرقابة على الانتخابات؛ لضمان حريتها ونزاهتها وسلامتها.وأوضح هنية، أن الانتخابات حق للمواطن واستحقاق وطني، لافتا إلى أنها فرصة لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، والخروج من المأزق الراهن، كما أنها تحدٍ لأن الجميع يريد أن تجرى في القدس والضفة وغزة، ولا يمكن القبول بأقل من ذلك.