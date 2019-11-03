التنمية الاجتماعية تكرم المشاركين في معرض الأسر الفلسطينية المنتجة في دولة الكويت











رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم في غرفة تجارة وصناعة رام الله المشاركين في معرض الأسر الفلسطينية المنتجة الذي أقيم في دولة الكويت الشهر الماضي. وحضر حفل التكريم وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ورئيس غرفة صناعة وتجارة رام الله عبد الغني العطاري، ومدير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي م. باسم دودين.وأشاد د. مجدلاني بما قدمه المشاركون في المعرض وقال أن المشاركين لم ينقلوا المنتجات والتراث الفلسطيني فحسب، بل نقلوا صورة مشرفة عن واقع الانسان الفلسطيني المكافح الذي يعمل برغم كل الظروف والصعوبات، وأضاف أن الوزارة لا تستثمر في هذه الأسر بل تستثمر معها، وأن قصص النجاح التي تجلت في معرض الكويت سيكون لها ما بعدها.وعبر مجدلاني عن شكره العميق لشعب وحكومة دولة الكويت الشقيقة على استضافة هذا المعرض الذي استشعر فيه المشاركون ووزارة التنمية الاجتماعية حرارة الاستقبال والاحتفاء من جانب الأخوة الكويتيين، مما كان له أثر طيب على معنويات الأسر المشاركة.من جانبه عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله السيد العطاري عن اعتزازه باستضافة هذا التكريم وما لمسه من قصص نجاح لدى المشاركين، وعبر عن استعداد الغرفة للتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، حيث انها الطريقة الأمثل والأكثر نجاعة لمكافحة الفقر في فلسطين.في ختام الحفل وزع مجدلاني الدروع على الأسر المشاركة وعلى منظمي المعرض.