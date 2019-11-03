شؤون فلسطينية

حنا ناصر: الاجتماع مع حماس والفصائل متميز وسائرون جميعاً نحو الانتخابات

حنا ناصر: الاجتماع مع حماس والفصائل متميز وسائرون جميعاً نحو الانتخابات
حنا ناصر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر: إن اجتماع اليوم مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس كان متميزاً، مضيفاً: "نحن سائرون جميعاً نحو الانتخابات".

وأضاف ناصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الفصائل الفلسطينية، الأحد: "يجب أن نعمل سوياً لتذليل الصعاب وإجراء الانتخابات، وأهم مشكلة بالانتخابات هي القدس وعلينا أن نعمل سوياً لإجراء الانتخابات فيها".

وتابع ناصر: "لا توجد مشاكل إلا وسيتم تذليلها بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، وسنناقش الكثير من التفاصيل لاحقاً".

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