حنا ناصر: الاجتماع مع حماس والفصائل متميز وسائرون جميعاً نحو الانتخابات

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر: إن اجتماع اليوم مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس كان متميزاً، مضيفاً: "نحن سائرون جميعاً نحو الانتخابات".





وأضاف ناصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الفصائل الفلسطينية، الأحد: "يجب أن نعمل سوياً لتذليل الصعاب وإجراء الانتخابات، وأهم مشكلة بالانتخابات هي القدس وعلينا أن نعمل سوياً لإجراء الانتخابات فيها".





وتابع ناصر: "لا توجد مشاكل إلا وسيتم تذليلها بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، وسنناقش الكثير من التفاصيل لاحقاً".





رام الله - دنيا الوطن