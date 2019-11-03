شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة يطالب بفتح تحقيق عاجل حول حادثة مقتل المواطن أبو جامع

التشريعي بغزة يطالب بفتح تحقيق عاجل حول حادثة مقتل المواطن أبو جامع
المجلس التشريعي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، النائب العام ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل حول حادثة وفاة المواطن عنان أبو جامع قبل أيام، أثناء تواجد دورية شرطية في منزله شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وصرح رئيس لجنة الرقابة، يحيى العبادسة، بأن اللجنة وفور سماعها بوقوع الحادثة بادرت إلى عقد اجتماع طارئ وأرسلت موفدين إلى مكان الحادثة للوقوف على تفاصيل الأحداث، والاستماع إلى شهادة أفراد العائلة.

وأضاف: أن اللجنة وجهت رسائل عاجلة إلى كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، طالبت فيها بفتح تحقيق عاجل بالخصوص، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيظل عنواناً ومظلة لحماية حقوق المواطن الفلسطيني.

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