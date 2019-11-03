دغلس: الاحتلال يسعى لاستغلال الوضع الحالي لتنفيذ مشاريع الاستيطان وتهويد الضفة

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خاص دنيا الوطن

أكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستغلال الوضع الحالي، من وجود يمين متطرف، وانقسام فلسطيني، والوضع العربي، لتنفيذ مشاريع الاستيطان لتهويد الضفة الغربية.



وقال دغلس لـ"دنيا الوطن": "إن هناك سياستين لهدم المنازل، الاول تهدم منازل المناضلين في سجون الاحتلال، والثاني تهدم منازل مواطنين بحجة البناء بدون ترخيص، حيث أن إسرائيل تصعد من وتيرة سياسة هدم المنازل".



وبين مسؤول ملف الاستيطان بالضفة، أن هدم منازل المواطنين، هي حالة من الردع للمقاوم الفلسطيني، ولكن لن تنجح هذه السياسة، لافتا إلى أن هناك حالة وطنية على الارض، فلا يوجد أي مواطن يترك اي عائلة تعيش في العراء.



وقال: "عندما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده لإعادة بناء منزل الحاجة أم ناصر أبو حميد، هي رسالة للاحتلال بأن كل الشعب والقيادة مصطفين حول المناضلين.