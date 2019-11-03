برهوم: إجراء الانتخابات بحاجة إلى حوار وطني شامل





وأوضح برهوم، لقناة (الأقصى) التابعة لحماس، أن حركته أكدت على موقفها أمام الفصائل، أنها جاهزة للانتخابات، لافتا إلى أنها قدمت مرونة عالية لإنجاحها.



ودعا برهوم، الكل الفلسطيني لإتمام المصالحة والمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب تواق للحرية وتحقيق المصالحة الوطنية.







رام الله - دنيا الوطنأكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن إجراء الانتخابات بحاجة إلى حوار وطني شامل مع الكل الفلسطيني.