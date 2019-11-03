شؤون فلسطينية

أبو جيش يطلع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على واقع العمال الفلسطينيين

أبو جيش يطلع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على واقع العمال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
ألقى وزير العمل د. نصري أبو جيش خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كلمة حول الواقع السياسي والاقتصادي الفلسطيني وحجم الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع المانحين لخلق فرص عمل للعمال الفلسطينيين، وكذلك إلى حقوق عمالنا داخل أراضي عام 48 المحتجزة لدى إسرائيل منذ عام 1970، وتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية وما يرد فيه من انتهاكات بحق عمالنا الفلسطينيين، مطالبا بتنفيذ التوصيات وإدراج التقرير على جدول أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية، والتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية.

كما بحث أبو جيش، في لقاء آخر، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، عددا من القضايا ومنها، تقرير المدير العام السنوي بشأن عمال فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية بحق عمال وشعب فلسطين، ومتابعة تحصيل حقوق عمالنا المتراكمة لدى إسرائيل، وتنظيم المؤتمر الدولي لدعم التشغيل في فلسطين، حيث اتفق الطرفان على العمل على إدراج التقرير السنوي على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

بدوره، رحب رايدر بفكرة عقد مؤتمر للمانحين، مبديا استعداده لهذه الغاية، وطرح عقد اجتماعٍ ثانٍ موسع لسفراء الدول المانحة في جنيف قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم في شهر آذار المقبل.

كما عقد أبو جيش اجتماعين مثمرين مع فريق العمال وفريق أصحاب العمل لدى مجلس إدارة المنظمة، لإدراج تقرير المدير العام على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، وتفهم الطرفان المطلب الفلسطيني، ووعدا بدعمه.


أخبار ذات صلة

منظمة التحرير تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بموقف واضح من جرائم الاحتلال

منظمة التحرير تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بموقف واضح من جرائم الاحتلال

الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصىى وإغلاق الإبراهيمي خمسة أيام بالكامل خلال أكتوبر

الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصىى وإغلاق الإبراهيمي خمسة أيام بالكامل خلال أكتوبر

كهرباء القدس تحذر من المرحلة الثانية لقطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز

كهرباء القدس تحذر من المرحلة الثانية لقطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز

&#34;مكافحة الفساد&#34; بالشراكة مع دار الإفتاء تنجز إعداد كتيب يحتوي الفتاوى الشرعية

"مكافحة الفساد" بالشراكة مع دار الإفتاء تنجز إعداد كتيب يحتوي الفتاوى الشرعية

الاحتلال يستولي على 36 دونماً بطوباس لتوسيع مستوطنة ويشق طرقاً استيطانية بالخليل

الاحتلال يستولي على 36 دونماً بطوباس لتوسيع مستوطنة ويشق طرقاً استيطانية بالخليل

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

محكمة الاحتلال الاسرائيلي تمدد اعتقال خالدة جرار حتى الاثنين المقبل

محكمة الاحتلال الاسرائيلي تمدد اعتقال خالدة جرار حتى الاثنين المقبل

المفتي العام: أم ناصر أبو حميد عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني

المفتي العام: أم ناصر أبو حميد عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بموقف واضح من جرائم الاحتلال

منظمة التحرير تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بموقف واضح من جرائم الاحتلال

الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصىى وإغلاق الإبراهيمي خمسة أيام بالكامل خلال أكتوبر

الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصىى وإغلاق الإبراهيمي خمسة أيام بالكامل خلال أكتوبر

أبو جيش يطلع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على واقع العمال الفلسطينيين

أبو جيش يطلع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على واقع العمال الفلسطينيين

&#34;مكافحة الفساد&#34; بالشراكة مع دار الإفتاء تنجز إعداد كتيب يحتوي الفتاوى الشرعية

"مكافحة الفساد" بالشراكة مع دار الإفتاء تنجز إعداد كتيب يحتوي الفتاوى الشرعية

الاحتلال يستولي على 36 دونماً بطوباس لتوسيع مستوطنة ويشق طرقاً استيطانية بالخليل

الاحتلال يستولي على 36 دونماً بطوباس لتوسيع مستوطنة ويشق طرقاً استيطانية بالخليل

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

المفتي العام: أم ناصر أبو حميد عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني

المفتي العام: أم ناصر أبو حميد عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني

أوضاع حياتية قاسية للأسرى في قسم المعبار بمعتقل &#34;عسقلان&#34;

أوضاع حياتية قاسية للأسرى في قسم المعبار بمعتقل "عسقلان"

منوعات

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

لقاء طريف بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة هالك هوجان

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

فنانة أمريكية تحضر للرياض للقاء هذا الفنان السعودي وتعلق: ساعدوني لمقابلته

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

بعد ترحيلها من لبنان.. تحذير لإنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء بالإمارات

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

أحلام تفاجئ مُتسابق فلسطيني بهدية غير متوقعة بعد خروجه من &#34;The Voice&#34;

أحلام تفاجئ مُتسابق فلسطيني بهدية غير متوقعة بعد خروجه من "The Voice"

عربي

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

بعد اعترافات (أبو هارون).. إحباط هجوم في بغداد

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة &#34;بطاقة الهوية&#34;

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة "بطاقة الهوية"

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة