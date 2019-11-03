طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأثنين، سيكون للحافلات الثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (85) من كشف (10/31).وطالبت الوزارة، المسافرين، التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.ودعت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.