محكمة الاحتلال الاسرائيلي تمدد اعتقال خالدة جرار حتى الاثنين المقبل

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خاص دنيا الوطن

أفاد قدورة فارس مدير نادي الأسير الفلسطيني، أن محكمة الاحتلال الاسرائيلي، أصدرت قرارا بتمديد فترة اعتقال القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، حتى الاثنين المقبل.



وأشار فارس، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن جرار تخضع حاليا لفترة تحقيق في سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث قررت محكمة الاحتلال تمديد اعتقالها حتى الاثنين المقبل.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت جرار قبل ذلك مرتين، في المرة الأولى خلال عام 2015 وأُفرج عنها بعد أن أمضت حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً، وأعيد اعتقالها مرة أخرى خلال عام 2017 ونالت حرتيها بعد قضاء 20 شهراً في الاعتقال الإداري.