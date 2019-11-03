وزير الأشغال: تحويل ثلاثة ملايين دولار لمشاريع البنية التحتية بقطاع غزة

عمال بناء - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، عن تحويل مبلغ إضافي لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة ضمن المنحة الكويتية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون دولار.



وأوضح زيارة، مسؤول الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المنحة الكويتية قيمتها 200 مليون دولار لإعادة إعمار عدة قطاعات رئيسية في غزة، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية، والتي خصص لها مبلغ 35 مليون دولار، حيث يبلغ عددها 53 مشروع في كافة محافظات القطاع، لإعادة إعمار طرق وبنية تحتية ومبانٍ عامة.



ووجه زيارة شكره لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً، والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني.