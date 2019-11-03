نتنياهو: نعيش فترة أمنية حساسة وحماس المسؤولة عن أي هجوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "نحن في فترة أمنية حساسة، فحماس مسؤولة عن أي هجوم يخرج من قطاع غزة"، بحسب ما نقلته (القناة 13) الإسرائيلية.



وأضاف نتنياهو خلال افتتاح اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لن أوضح خططنا، لكننا نواصل العمل على جميع الجبهات بطرق علنية وسرية، براً وبحراً وجواً".



وشهد قطاع غزة، فجر السبت، تصعيداً عسكرياً، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة الاسلامية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، اسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة اثنين آخريْن.