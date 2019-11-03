أوضاع حياتية قاسية للأسرى في قسم المعبار بمعتقل "عسقلان"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أن الأوضاع المعيشية والحياتية للأسرى القابعين في قسم المعبار بمعتقل (عسقلان) صعبة وقاسية، في ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها إدارة المعتقل بحقهم.



وأوضحت الهيئة أن الأسرى القابعين في قسم المعبار والبالغ عددهم 8 محتجزون داخل غرف قذرة تنتشر بها الحشرات، بالاضافة إلى تعمد إدارة المعتقل تقديم وجبات طعام سيئة لهم من حيث الكمية والنوع.



كما ونقل تقرير الهيئة أيضاً شكوى الأسرى فيما يتعلق باهمال عيادة المعتقل ومماطلتها بتقديم العلاج لهم وخاصة أن من بين الأسرى المحتجزين الأسير المسن موفق العروق، وهو مصاب بالسرطان وبحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية، كما واشتكوا من العقوبات المفروضة بحق عدد منهم بدون أي مبرر.



يذكر بأن قبل حوالي أسبوع قامت وحدات القمع (المتسادا ودرور واليماز) التابعة لمصلحة السجون باقتحام قسم (3) بذات المعتقل، واعتدت على الأسرى وقامت بنقلهم إلى معتقل "نفحة"، كما وألحقت الضرر بممتلكاتهم وحاجياتهم وقلبتها رأساً على عقب دون أية أسباب، ولا زال القسم يعمه الخراب والدمار ولغاية اللحظة لم تجر إدارة المعتقل أية تصليحات بالقسم.