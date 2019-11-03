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سبعة آلاف موظف بـ (أونروا) في الأردن يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل

سبعة آلاف موظف بـ (أونروا) في الأردن يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن نحو سبعة آلاف موظف وعامل في مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في الأردن، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل، اليوم الأحد، للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وأوضحت الوكالة، أن الإضراب شل كافة مرافق الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية وغيرها من المؤسسات في الأردن التي يديرها نحو سبعة آلاف موظف وعامل.

وأضافت: "تقوم الوكالة بإدارة 169 مدرسة في الأردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزاً صحياً و14 مركزاً نسوياً ومؤسسات ودوائر أخرى".

وقال اتحاد العاملين المحليين في (أونروا) بالأردن، الذي يضم مجالس العاملين في القطاعات الثلاث المعلمين والعمال والخدمات: إنه "تقرر البدء في الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح اليوم الأحد، بإغلاق جميع مؤسسات الاونروا في الأردن بحيث يبقى الموظفون والطلبة في بيوتهم".

وأوضح البيان، أن "الاضراب يشمل جميع الموظفين في القطاعات الثلاثة، بما فيهم صندوق التمويل الصغير والحراس في كافة المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي".

وحمل البيان إدارة الوكالة "المسؤولية الكاملة عن تعليق الدراسة والخدمات الصحية والاجتماعية والاغاثية المقدمة للاجئين بسبب سياستها في التعنت"، داعياً إلى "تغليب لغة الحوار وتحقيق مطالب العاملين وتحسين خدمات اللاجئين قبل فوات الأوان".

في السياق، قال المتحدث باسم (اونروا) سامي مشعشع: إن إتحاد العاملين في الأردن طالبوا بالبداية بزيادة مقدارها 200 دينار أردني (حوالى 280 دولار) ثم خفضوها إلى 100 دينار أردني (حوالى 140 دولار) بالمقابل عرضت الوكالة زيادة مقدارها 70 دينار أردني (حوالى مائة دولار)".

وأوضح مشعشع، أن "الحكومة الأردنية وإدارة (أونروا) بذلتا جهودا كبيرة للتعامل مع مطالب العاملين وعلى الرغم من العرض الجيد الذي تقدمت به الوكالة التي تعاني من ضائقة مالية، قرر الاتحاد للأسف رفض العرض وقررت المضي قدما بالاضراب".

وتابع: "نحن نأسف للاضراب وقلقون من تداعياته على الخدمات المقدمة للاجئين ونأمل بالعودة الى طاولة الحوار".

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