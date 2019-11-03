البريد الفلسطيني يستقبل أكثر نصف مليون مادة بريدية من الخارج خلال 2019





وأوضح أن من ضمن المواد البريدية ما يعادل 190 ألف مادة بريدية مسجلة و 340 ألف مصنف ضمن البريد العادي "لا يحمل رقم تتّبع" واردة من الخارج، إضافة الى ما يزيد عن 240 ارسالية "شحنة بريدية" صادرة من خلال مطار الملكة علياء في الأردن.



وقال البريد في بيان صحفي وزّع على وسائل الإعلام: إن أغلبية المواد البريدية قادمة من جمهورية الصين الشعبية بنسبة تبلغ 84.7% من مجموع تلك المواد، وبين أن البريد الوارد من الأردن يأتي بالمرتبة الثانية بنسبة تبلغ 4.3% من مجموع المواد البريدية الواردة ثم أميركا وباقي دول العالم.



وقال مدير عام البريد خضر قب: إن زيادة حجم البريد ترجع اساسا لتنامي حجم التجارة الإلكترونية وتنامي الطلب على مواقع التجارة الإلكترونية التي أصبحت تشكل مصدر دخل للبعض لاستيراد السلع التي لا تتواجد في السوق الفلسطيني، وأضاف ان البريد ماض بتنفيذ خطة الطوارئ التي أطلقها معالي الوزير د. اسحق سدر للتعامل مع البريد الوارد الضخم، وقال ان الخطة تقضي بتكليف عددا من الموظفين للعمل بنظام الورديات، بما يكفل تقديم أفضل خدمات البريد وضمان وصول البعائث البريدية لأصحابها بأقل وقت ممكن.



من جانبه قال نائب مدير عام البريد رمضان غزاوي: إن الإدارة العامة للبريد تواصل جهودها بشكل مكثف ودائم عبر انتداب موظفين من كافة المكاتب في المحافظات وبشكل يومي الى مركز التبادل الدولي، للعمل على فرز الكميات الهائلة الواردة للمركز وضمان توزيعها للمحافظات تمهيدا لوصولها لأصحابها، وأضاف أن البريد استعان بشاحنات كبيرة لتؤدي الغرض ولجلب كميات كبيرة تتطلب من الموظفين العمل لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي وذلك لإنجاز عملية الفرز والتسليم بأسرع وقت ممكن.

رام الله - دنيا الوطنأعلن البريد الفلسطيني اليوم عن استقباله لما يزيد عن نصف مليون مادة بريدية من الخارج منذ بداية عام 2019.