السنوار: نستقبل حنا ناصر لإبلاغنا بموقف الإخوة برام الله من الانتخابات

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار: إن حركته تستقبل اليوم الأحد رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لإبلاغ قيادة الحركة بموقف "الإخوة في رام الله" من الانتخابات الفلسطينية.



وأضاف السنوار، قبل انعقاد الاجتماع الذي يضم الفصائل الفلسطينية وحركة حماس ورئيس لجنة الانتخابات المركزية: "نحن جاهزون للانتخابات وسنذلل كل العقبات لإنجاها".





من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريحات صحفية: نستقبل لجنة الانتخابات لنخطو خطوة للأمام ونؤكد أن حركة حماس جاهزة للانتخابات ومصرة على اتمام هذه العملية وستبذل الحركة كل مقدراتها لإنجاح الانتخابات كونها إنجاز وطني للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطن