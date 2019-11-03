مقتل تسعة جنود أفغان في هجوم لمقاتلي طالبان شمال شرقي البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (Tolo News) الأفغانية، بمقتل تسعة جنود أفغان وإصابة ثمانية آخرين جراء مواجهة بينهم وبين مقاتلي حركة طالبان بشمال شرقي البلاد.



وقالت القناة: "إن المقاتلين من حركة طالبان قاموا صباح أمس السبت، بهجوم على مقاطعة نوساي الواقعة في ولاية بدخشان بشمال شرقي أفغانستان وأطلقوا النار على قوات الأمن الحكومية. ولا تزال المواجهة بين العسكريين والمقاتلين حتى الآن".



ونقلت القناة عن مسؤولين محليين: "قتل تسعة جنود على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، جراء وقوعهم في كمين نصبه مقاتلو طالبان".



وأعلن مسؤولون محليون أيضا أن مقاتلي طالبان متواجدون حاليا بالقرب من المجمع الحكومي للمقاطعة، وأن "المقاطعة قد تقع في أيدي طالبان" في حال عدم وصول التعزيزات العسكرية إلى مكان المواجهة، فيما تبعت حركة طالبان الهجوم.