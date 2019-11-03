عاجل

  • السنوار: نستقبل رئيس لجنة الانتخابات ونستقبل موقف الاخوة برام الله حول الانتخابات

  • السنوار: جاهزون للانتخابات وسنذلل كل العقبات لإنجاحها

عربي

إدراج ستة مدن عربية قائمة "المدن المبدعة" في (يونسكو)

إدراج ستة مدن عربية قائمة "المدن المبدعة" في (يونسكو)
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عدداً من المدن العربية، من بينها مدينة السليمانية شمالي العراق على قائمة «المدن المبدعة» في مجال الأدب.

جاء ذلك في قائمة أعلن عنها اليونيسكو تتألف من 66 مدينة مبدعة جديدة من دول مختلفة حول العالم، بحسب بيان صادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وذكر البيان أن «شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة ستضم كلاً من العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق بصفتهما مدينتين للأدب، ومدينتي رام الله الفلسطينية والصويرة المغربية بصفتهما مدينتي الموسيقى، وكذلك مدينة المحرّق بالبحرين عن فئة التصميم، والشارقة بالإمارات العربية المتحدة بصفتها مدينة الحرف والفنون الشعبية».

وتلتزم مدن اليونيسكو المبدعة بوضع الثقافة في صميم استراتيجياتها الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات فيما بينها.

أخبار ذات صلة

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة &#34;بطاقة الهوية&#34;

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة "بطاقة الهوية"

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

بعد مقتل البغدادي.. &#34;ولاية سيناء&#34; تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

بعد مقتل البغدادي.. "ولاية سيناء" تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسيرة الجريحة سهير اسليمية

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسيرة الجريحة سهير اسليمية

تفعيل اتفاقية التعاون بين اتحاد كتاب روسيا والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين

تفعيل اتفاقية التعاون بين اتحاد كتاب روسيا والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

مستوطنون يسرقون الزيتون ويطردون المزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون الزيتون ويطردون المزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل وزير القدس فادي الهدمي بعد الاعتداء عليه وإصابات بالضفة

الاحتلال يعتقل وزير القدس فادي الهدمي بعد الاعتداء عليه وإصابات بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئية وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة محلية

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئية وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة محلية

منوعات

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

السجن 3 سنوات للفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

حلا شيحة تكشف سبب ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 عامًا ثم تخلت عنه؟

أحلام تفاجئ متسابقًا بهدية غير متوقعة بعد خروجه من &#34;The Voice&#34;

أحلام تفاجئ متسابقًا بهدية غير متوقعة بعد خروجه من "The Voice"

بعد غياب 7 سنوات.. حنان ترك تعلن عن مفاجأة

بعد غياب 7 سنوات.. حنان ترك تعلن عن مفاجأة

كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. &#34;قطعنا الخلف&#34;

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. "قطعنا الخلف"

أربع قصص نادرة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أربع قصص نادرة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

عربي

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة &#34;بطاقة الهوية&#34;

الداخلية السعودية تحدد ضوابط للسعوديات بصورة "بطاقة الهوية"

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام