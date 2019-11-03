إدراج ستة مدن عربية قائمة "المدن المبدعة" في (يونسكو)

وتلتزم مدن اليونيسكو المبدعة بوضع الثقافة في صميم استراتيجياتها الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات فيما بينها.



رام الله - دنيا الوطنأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عدداً من المدن العربية، من بينها مدينة السليمانية شمالي العراق على قائمة «المدن المبدعة» في مجال الأدب.جاء ذلك في قائمة أعلن عنها اليونيسكو تتألف من 66 مدينة مبدعة جديدة من دول مختلفة حول العالم، بحسب بيان صادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.وذكر البيان أن «شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة ستضم كلاً من العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق بصفتهما مدينتين للأدب، ومدينتي رام الله الفلسطينية والصويرة المغربية بصفتهما مدينتي الموسيقى، وكذلك مدينة المحرّق بالبحرين عن فئة التصميم، والشارقة بالإمارات العربية المتحدة بصفتها مدينة الحرف والفنون الشعبية».