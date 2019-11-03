شاهد: اصطياد سمكة "التونا العنيدة" بوزن 150 كيلو وبيعها بـ 2200 شيكل

خاص دنيا الوطن

تمكن صياد فلسطيني من قطاع غزة، مجدداً من اصطياد سمكة تونا ضخمة في عرض بحر غزة، وذلك اليوم الأحد، بعد رحلة ليلية للصيد بـ 12 ميل بحري المسموح بها إسرائيلياً.





وقال منسق اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، لـ "دنيا الوطن": إنه وبنفس القارب تمكن نفس الصياد صباح الأحد من اصطياد سمكة التونا العنيدة ووزنها 150 كيلو، مضيفاً: "تم بيها بمبلغ 2200 شيكل لأحد تجار حسبة السمك بمدينة غزة".





وفي وقت سابق تمكن الصياد من اصطياد سمكتي "تونا" الأولى تزن 160 كيلو جراماً، والثانية تزن 80 كيلو جراماً، وذلك ببحر غزة.



وقال نقيب الصيادين، نزار عياش: إن صيادين فلسطينيين اصطادوا السمكتين، وذلك في المياه العميقة داخل حدود الـ 12 ميل التي تسمح إسرائيل بالصيد فيها.



وأوضح عياش، لـ "دنيا الوطن"، أن السمكة الأولى بيعت بـ 3000 شيكل أي ما يقارب الـ 800 دولار، فيما بيعت السمكة الثانية بـ 2000 شيكل.









