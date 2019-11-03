هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسيرة الجريحة سهير اسليمية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بإستقرار الحالة الصحية للأسيرة الجريحة سهير إسليمية (38) عاما من مدينة الخليل، والتي تقبع في قسم العناية المكثفة بمشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الإصطناعي والتخدير.



وقالت الهيئة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستعقد جلسة تمديد توقيف للجريحة اسليمية في المحكمة العسكرية في (عوفر) اليوم الاحد، دون حضورها نظرا لخطورة وضعها الصحي".



وكانت الجريحة اسليمية، قد أصيبت صباح الأربعاء الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية عند متوضأ ساحات الحرم الابراهيمي الشريف، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الابراهيمي من الوصول اليها لمدة طويلة قبل نقلها لمشفى "شعار تصيدك".