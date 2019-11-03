أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال بأوضاع صحية صعبة

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خاص دنيا الوطن

قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أربعة أسرى ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، لافتاً إلى أن أكثرهم استمر اضرابه الى 106 أيام، وهو الأسير اسماعيل العلي، حيث أن وضعه الصحي غير مطمئن.



وقال أبو بكر لـ"دنيا الوطن": "هناك الاسير مصعب الهندي، وهبة اللبدي التي زارتها محامية هيئة شؤون الاسرى أول أمس الجمعة، وتم نقلها الى مستشفى الرملة، حيث تراجعت صحتها".



وأضاف: "هبة أبلغت المحامية، أن صحتها ليس على ما يرام، وأنها تشعر بآلام في الصدر والدوخان، وعدم القدرة على شرب المياه، ولكن معنوياتها عالية، بالاضافة الى الأسير أحمد زهران".



وفي السياق، أوضح أبو بكر أن الأسير الاردني عبد الرحمن مرعي، المريض بالسرطان، هدد بالدخول في الاضراب عن الطعام، إذا تم تجديد الاعتقال الاداري، ولكنه لم يعلن رسميا حتى الان خوضه بالاضراب.