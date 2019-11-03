المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم الأحد في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.



وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر الماضي، فيما سيتم صرف حقوق الغير - عسكري ومدني- لشهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الصرف سيبدأ بعد الساعة 11 صباحا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).