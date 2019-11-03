مجدلاني: لجنة الانتخابات تعود لغزة بجواب واضح وصريح من الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن لجنة الانتخابات المركزية تعود لغزة بجواب واضح وصريح من الرئيس محمود عباس يحمل إرادة سياسية واضحة لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضاف مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن المرحلة الآن هي مرحلة اختبار النوايا مع حركة حماس في ظل الأجواء الايجابية المُشجعة، مؤكداً أنه لا يكفي إعلان الأخيرة لجهوزيتها للانتخابات وإنما يجب أن تعلن موافقتها على إجرائها.
وتابع مجدلاني: "التوجه لإجراء الانتخابات على أساس أن الوطن دائرة انتخابية واحدة وقانون التمثيل النسبي الكامل، وأن تتم بكل شفافية ونزاهة مع ضمان احترام نتائجها لأنها فرصة لإنهاء الانقسام".
وأشار مجدلاني، إلى أن كل الفصائل موافقة على قانون أن يكون الوطن وحدة واحدة باستثناء حركة حماس، الأمر الذي اعتبره من الممكن أن يكون ذريعة لديها.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن لجنة الانتخابات المركزية تعود لغزة بجواب واضح وصريح من الرئيس محمود عباس يحمل إرادة سياسية واضحة لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضاف مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن المرحلة الآن هي مرحلة اختبار النوايا مع حركة حماس في ظل الأجواء الايجابية المُشجعة، مؤكداً أنه لا يكفي إعلان الأخيرة لجهوزيتها للانتخابات وإنما يجب أن تعلن موافقتها على إجرائها.
وتابع مجدلاني: "التوجه لإجراء الانتخابات على أساس أن الوطن دائرة انتخابية واحدة وقانون التمثيل النسبي الكامل، وأن تتم بكل شفافية ونزاهة مع ضمان احترام نتائجها لأنها فرصة لإنهاء الانقسام".
وأشار مجدلاني، إلى أن كل الفصائل موافقة على قانون أن يكون الوطن وحدة واحدة باستثناء حركة حماس، الأمر الذي اعتبره من الممكن أن يكون ذريعة لديها.
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