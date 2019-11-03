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الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية

الحرس الثوري الإيراني يُهاجم السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حمل الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، المسؤولية عن المشاكل والاضطرابات المستمرة في العراق على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي رافقتها أعمال عنف متواصلة.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، في كلمة ألقاها أمس السبت، بمناسبة قرب الذكرى الـ40 للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران على يد طلاب إيرانيين خلال الثورة في البلاد، إن "أصل مشاكل العراق اليوم ومسببها يرجع وبلا شك إلى أمريكا والسعودية"، وفق وكالة (مهر) الإيرانية.

وأضاف جعفري، أن "على الشعب العراقي أن يعلم تمام العلم، أنه طالما توجد في البلاد سفارة أمريكية، فإن المشاكل والمؤامرات سوف تبقى وسوف تستمر أمريكا بتحريك مرتزقتها من المخدوعين وذلك لإشعال الفتن في العراق".

وتستمر في العراق منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، مظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات، مترافقة بأعمال عنف أسفرت في الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

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