شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي: صفقة شاليط لن تتكرر ونسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى

مسؤول إسرائيلي: صفقة شاليط لن تتكرر ونسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال يارون بلوم منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين: إن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لن تتكرر، مشيراً إلى أن هناك أكثر من قناة تعمل سوياً وتتزامن معا في محاولة للتوصل إلى صفقة تفرج عن الجنود الإسرائيليين بغزة.

وأوضح بلوم، وفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، أن حركة حماس لم تدرك بعد أن شيئاً ما تغير في الجمهور الإسرائيلي، وأن صفقة الجندي جلعاد شاليط لن تتكرر.

وأضاف بلوم: "الفلسطيني الذي تم إعادة جثته لغزة لا ينتمي لحماس، وهذا لا يخالف قرارات الكابنيت والمحكمة العليا"، مشيرًا إلى أن هناك العشرات من الجثث تحتجزها سلطات الاحتلال، لافتاً إلى أن إسرائيل تعمل من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح الأسرى والمفقودين، كما تعمل مع عدد من القنوات، ومن الصعب التوسع في نطاق هذه القضية، وحماس تعرف من هي هذه القنوات.

وتابع: "نعمل بجد للتوصل إلى حالة من الخطاب والمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي تهدف إلى إخراج الأسرى والمفقودين من قطاع غزة، وهناك تقدم في هذا الاتجاه، هناك أكثر من قناة واحدة تعمل سويًا وتتزامن معًا في محاولة للتوصل إلى صفقة تفرج عن الأسرى والمفقودين".

واستطرد: "في ذات الوقت هذه المفاوضات أبعد ما تكون عن النضج، رغم أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لكن حماس لم تنضج بعد، والفجوات كبيرة للغاية بين مطالبها الكثيرة وبين ما ستكون دولة الاحتلال على استعداد لتقديمه، لكننا بالتأكيد في طريقنا إلى هذا".

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