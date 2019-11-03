بينت: جولة انتخابات ثالثة يعني انهيار اليمني والحكومة ستكون يسارية بالكامل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال نفتالي بينت عضو الكنيست الإسرائيلي: "إذا ذهبنا إلى جولة انتخابات ثالثة، فسوف ينهار اليمين، وستكون حكومة يسارية بالكامل"، بحسب ما جاء على موقع اذاعة (103Fm) الإسرائيلية.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أعلن فشله بتشكيل الحكومة الاسرائيلية، وأعاد التفويض الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، الذي بدوره أعطى تكليف تشكيل الحكومة الى بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض).