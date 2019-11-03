عربي

الداخلية السعودية تحدد ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات ببطاقة الأحوال المدنية

الداخلية السعودية تحدد ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات ببطاقة الأحوال المدنية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الاشتراطات والضوابط اللازمة عند وضع المواطنات صورهن في بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت دائرة "الأحوال المدنية" للوزارة أن الضوابط هي: أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، أن تكون من دون نظارات أو عدسات، أن تكون حديثة وملونة، تغطية شعر الرأس، مع السماح بوضع زينة خفيفة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الأحوال المدنية قد دعت المواطنات، إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن الحصول عليها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.

أخبار ذات صلة

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

بعد مقتل البغدادي.. &#34;ولاية سيناء&#34; تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

بعد مقتل البغدادي.. "ولاية سيناء" تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

واللا: معبر كرم أبو سالم سيكون مفتوحًا الأحد رغم التوتر الأمني

واللا: معبر كرم أبو سالم سيكون مفتوحًا الأحد رغم التوتر الأمني

شاهد: جنود الاحتلال يُطلقون الرصاص على شاب فلسطيني لأنه يُريد العمل

شاهد: جنود الاحتلال يُطلقون الرصاص على شاب فلسطيني لأنه يُريد العمل

أهالي ومؤسسات بيت لحم يحتفلون بانطلاق فعاليات مهرجان الزيتون السنوي التقليدي

أهالي ومؤسسات بيت لحم يحتفلون بانطلاق فعاليات مهرجان الزيتون السنوي التقليدي

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لزراعة وتجميل الأسنان في قطاع غزة

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لزراعة وتجميل الأسنان في قطاع غزة

شاهد: وزيرة المرأة تبلغ تحيات الرئيس لعائلتي الأغا ومحيسن

شاهد: وزيرة المرأة تبلغ تحيات الرئيس لعائلتي الأغا ومحيسن

العوض: الاجتماعات التي تعقدها لجنة الانتخابات يجب أن تتم بمقرها في غزة

العوض: الاجتماعات التي تعقدها لجنة الانتخابات يجب أن تتم بمقرها في غزة

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي بلدة حزما

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي بلدة حزما

منوعات

كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. &#34;قطعنا الخلف&#34;

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. "قطعنا الخلف"

أربع قصص نادرة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أربع قصص نادرة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه &#34;الكندورة والغترة&#34;

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه "الكندورة والغترة"

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

عربي

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

إضراب عام في شرق بغداد وقطع طرق رئيسية بالمدينة

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

هيئة السوق المالية السعودية: الموافقة على طرح أسهم (أرامكو) للاكتتاب العام

خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

بعد مقتل البغدادي.. &#34;ولاية سيناء&#34; تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

بعد مقتل البغدادي.. "ولاية سيناء" تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد