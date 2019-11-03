الاحتلال يعتقل وزير القدس فادي الهدمي بعد الاعتداء عليه وإصابات بالضفة

إلى ذلك، أصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الفصل العنصري.





وأفادت طواقم طبية، بأن الشاب محمد أحمد جرادات (32 عاما) أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، أثناء محاولته الدخول الى أراضي العام 1948، حيث قامت قوات الاحتلال باحتجازه، ونقله الى معسكر سالم للاستجواب، ثم جرى تسليمه للهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي، ووصفت حالته بالبسيطة.



