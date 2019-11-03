شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل وزير القدس فادي الهدمي بعد الاعتداء عليه وإصابات بالضفة

الاحتلال يعتقل وزير القدس فادي الهدمي بعد الاعتداء عليه وإصابات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على وزير شؤون القدس فادي الهدمي، قبل أن تعتقله من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير الهدمي في حي الصوانة في مدينة القدس فجرا، وفتشته، وقامت بالاعتداء عليه أمام عائلته، قبل ان يتم اعتقاله.

يذكر أن هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصب وزير القدس، عدا عن عشرات الاستدعاءات.

في سياق آخر، أصيب عشرات الطلبة، اليوم الأحد، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا من قنابل الغاز قرب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، وتمت معالجتهم ميدانيا.

يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية تتعرض وبشكل متكرر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار الرعب في صفوف الطلبة.

إلى ذلك، أصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

وأفادت طواقم طبية، بأن الشاب محمد أحمد جرادات (32 عاما) أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، أثناء محاولته الدخول الى أراضي العام 1948، حيث قامت قوات الاحتلال باحتجازه، ونقله الى معسكر سالم للاستجواب، ثم جرى تسليمه للهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي، ووصفت حالته بالبسيطة.

يذكر أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر مؤخرا؛ إذ أصيب تسعة شبان بالطريقة ذاتها.

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