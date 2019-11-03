حنا ناصر يصل غزة عبر معبر (ايرز) للقاء قيادة حماس والفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

وصل الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، الى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



ومن المتوقع أن يلتقي ناصر قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حاملا معه رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رسائل الفصائل الفلسطينية، حول الانتخابات.



وكان هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، قد صرح في وقت سابق لـ"دنيا الوطن، أن ناصر سيصل الى قطاع غزة اليوم الأحد، حاملا معه رد الرئيس عباس على رسائل الفصائل الفلسطينية المتعلقة بالانتخابات.