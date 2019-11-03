نتنياهو تعيين نفتالي بينيت وزيراً للجيش

تساءلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، حول إمكانية عودة عضو الكنيست الإسرائيلي نفتالي بينيت والذي فصله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من وزارة التعليم، إلى طاولة مجلس الوزراء.





وقالت الصحيفة، أن مكتب رئيس الوزراء يدرس بجدية إمكانية إعادة تعيين بينت في الحكومة، بعد ستة أشهر من فصله، مشيرةً إلى أن من الحقائب الشاغرة التي يمكن تقديم إحداها لبينت، حقيبة يهود الشتات، التي احتفظ فيها بينت مع حقيبة التعليم حتى تم إقالته، وحقيبة الرفاه الاجتماعي وحقيبة الجيش وهي حقائب يديرها كلها نتنياهو.



وأضافت الصحيفة: "هرع وزير الهجرة والاستيعاب، يوآف غلانط، لمهاجمة التعيين المحتمل، وقال لنشرة أخبار القناة 13: أعتقد أن نتنياهو لن يرتكب خطأً أمنيًا ويعين بينت في منصب وزير الأمن".



وتابعت: "العلاقة بين بينت ونتنياهو تشهد تقارباً في الأسابيع الأخيرة، فقد التقى الاثنان لبضع لقاءات ثنائية، ومؤخراً نشر بينت منشور دعم لرئيس الوزراء، وصفه البعض بأنه استثنائي".



ومما كتبه بينت في المنشور: "أصدقائي في المعسكر اليميني، فليكن واضحًا: إذا نجح النظام القضائي في إسقاط نتنياهو بسبب السيجار والمقالات على موقع "واللا"، فسيشكل ذلك ضربة قوية للمعسكر القومي بأكمله".



رام الله - دنيا الوطن