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طقس الأحد: أجواء غائمة جزئية وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة محلية

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئية وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة محلية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين 2019/11/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/11/05: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع  طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/11/06: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-15 23-17 24-17 بيت لحم 22-15 23-17 24-17
رام الله والبيرة 21-14 22-16 23-16 طولكرم 27-17 29-19 30-19
نابلس 24-16 25-18 26-18 قلقيلية 27-17 29-19 20-19
جنين 26-18 27-20 28-20 سلفيت 22-15 23-17 24-17
طوباس 26-18 27-20 28-20 روابي 24-16 25-18 26-18
الخليل 22-14 23-16 24-16 غزه 26-18 28-20 29-20
أريحا 32-21 33-23 34-23 خانيونس 26-18 28-20 29-20
الأغوار الشمالية 30-19 31-21 32-21 رفح 27-17 29-19 30-19

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