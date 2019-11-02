قاسم: أنوي المنافسة على منصب رئيس فلسطين ووضعي الجماهيري أفضل من قيس سعيد

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية: إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، حال تم إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.



وأكد قاسم خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه يفكر جدّيًا بالترشح لهذا المنصب خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد جدًا أن يُقدّم أوراق ترشحه، عندما يكون قرار إجراءات انتخابات الرئاسة موجود على الأرض، لافتًا إلى أنه ينتظر المواعيد المطروحة، وكذلك القوائم التي ستدخل الانتخابات، وفي النهاية سيتم اتخاذ القرار المُناسب.



وأوضح أن الفصائل الفلسطينية لربما تكون غير جدّية في طرحها بخصوص الانتخابات، وقد تُجرى انتخابات تشريعية فقط، لذا فالنيّة موجودة، وفقط ننتظر المواعيد.



ولدى استفسارنا عما اذا كان يسير على خطى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي انتخب رئيسًا لبلاده، رغم أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، قال قاسم: "وضعي الجماهيري، ووضعي الشعبي أفضل من وضع قيس سعيد في تونس".



يشار إلى أن عبد الستار قاسم، كانت له تجربة سابقة في الإعلان عن المنافسة بانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، التي جرت في العام 2005 وفاز بها الرئيس محمود عباس، ولكنه بعدها بأسابيع أعلن انسحابه، بدعوى "ابتعادها عن أسس الانتخابات الحرة والنزيهة، وغياب روح التنافس الحر والأمين عنها"، وفق تعبيره.