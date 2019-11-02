فصيل مقاومة يكشف تفاصيل الإتصالات مع الجانب المصري خلال التصعيد بغزة

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية، نائل أبو عودة، أن الساعات الماضية شهدت توجيه المقاومة الفلسطينية، عدة رسائل إلى الوسيط المصري، والوسطاء الدوليين، بخصوص التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقال أبو عودة لـ"دنيا الوطن": إن الرسائل جاء فيها أن استمرار الأوضاع في قطاع غزة، وضرب الاحتلال لكافة التفاهمات عرض الحائط، مرفوض من فصائل المقاومة، وغير مقبول، ولا يمكن السكوت أو التغاضي عنه.



وأوضح أن الفصائل أكدت أن صبرها لن يطول في ظل ممارسات الاحتلال، وتهربه من استحقاقات التهدئة، وكذلك الجرائم المُرتكبة بحق السلميين المشاركين في مسيرات العودة، مبينًا أنه لم يكن هنالك رد مصري إيجابي بخصوص تنفيذ إسرائيل كافة التفاهمات بغزة.



وأشار إلى أن الاحتلال ربط مصير التفاهمات بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وتم الإبلاغ من قبل المقاومة بأن غزة لن تكون رهينة للانتخابات الإسرائيلية أو غيرها، مضيفًا: "حذرنا وقلنا إن الوضع بغزة على صفيح ساخن، والجميع يقف على برميل من البارود قد ينفجر في أي لحظة".