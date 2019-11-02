واللا: معبر كرم أبو سالم سيكون مفتوحًا الأحد رغم التوتر الأمني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن معبر كرم أبو سالم، شرقي قطاع غزة، سيكون مفتوحًا، يوم الأحد.



وقال مراسل الموقع: إن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، أخبرته بأن معبر كرم أبو سالم سيعمل كالمعتاد لنقل البضائع والوقود إلى قطاع غزة، على الرغم من التوتر الأمني.



يشار إلى أن اليومين الماضيين حدث تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، وقصف الجيش عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية وأهداف أخرى، بزعم إطلاق صواريخ من القطاع على مناطق الغلاف.