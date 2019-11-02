شؤون فلسطينية

شاهد: جنود الاحتلال يُطلقون الرصاص على شاب فلسطيني لأنه يُريد العمل

شاهد: جنود الاحتلال يُطلقون الرصاص على شاب فلسطيني لأنه يُريد العمل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة 13 الإسرائيلية، مقطع فيديو لأحد جنود الاحتلال، وهو يطلق رصاصة على مواطن فلسطيني لا يشكل أي خطر ويديه في الهواء. 

ورغم أن الفلسطيني كان يُريد الدخول لإسرائيل بُغية العمل، لكنه طُرد من قبل جنود حرس الحدود، وأثناء عودته أصابوه برصاصة في الظهر دون أي مبرر، وتركوه ينزف.

شاهد الفيديو..

 

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