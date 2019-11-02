خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم السبت إن خمسة مرشحين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان، سيخوضون انتخابات الرئاسة الشهر المقبل وسط احتجاجات حاشدة ترفض الاقتراع.



ووفق وكالة (رويترز) فإن المرشحين الخمسة هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.



وقدم 23 شخصا أوراق ترشحهم إلى سلطة الانتخابات لكن معظمهم لم يوفوا بمتطلبات الترشح ومن بينها جمع توقيعات من 25 ولاية من ولايات الجزائر وعددها 48.



وكررت السلطات القول إن الانتخابات المقرر لها 12 كانون الأول/ ديسمبر هي الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ أبريل تحت ضغط المحتجين.