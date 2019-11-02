افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لزراعة وتجميل الأسنان في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنتحت عنوان (المؤتمر العلمى الثانى لزراعة وتجميل الأسنان) انطلقت أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر العلمى الثانى 2019 لطب الأسنان في مستشفى القدس بجمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة.وشارك بالمؤتمر العلمي أكثر من 800 طبيب أسنان وطالب دراسات عليا من فلسطين والأردن وألمانيا.وأكد الدكتور أغيد المبيض، رئيس المؤتمر وطبيب الجراحة في الوجه والفكين في قطاع غزة، أن المشاركة الكبيرة دليل اهتمام الأطباء بالتعرف على آخر مستجدات عالم طب الأسنان، وكذلك تبادل الخبرات بين الباحثين في رحاب مدينة غزة لهو دليل على أهمية التبادل العلمي الجديد في طب الاسنان.وتضمنت فعاليات المؤتمر على مدى يومين أكثر من 13 محاضرة ومعرضاً تطرح فيه 12 شركة طبية عالمية عبر وكلائها في قطاع غزة أحدث التجهيزات السنية والأدوية التي يحتاجها الممارس لعمله، إضافة إلى ورشات عمل تهدف لتطوير مهارات طبيب الأسنان في مجالات.