شاهد: وزيرة المرأة تبلغ تحيات الرئيس لعائلتي الأغا ومحيسن

























رام الله - دنيا الوطنزارت وزيرة شؤون المرأة د.أمال حمد، مساء اليوم السبت، عائلة الصحفي هاني الأغا، عضو المكتب الحركي المركزي للصحفيين المعتقل لدى الأجهزة الأمنية بغزة منذ 37 يوماً، للتضامن معهم.كما وقامت بزيارة لمنزل بسام محيسن المخرج في اذاعة صوت فلسطين لتهنئته بالسلامة ، حيث أفرج عنه ظهر اليوم، بعد اعتقال دام 10 ايام لدى الأجهزة الأمنية بغزة.وأبلغت حمد عائلتي الأغا ومحيسن تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكدة على أن سياسة الاعتقالات على خلفية العمل الصحفي والرأي وحرية التعبير مرفوضة، وأنها تؤثر على الوحدة الاجتماعية والوطنية.ورافق الدكتورة حمد في زياراتها كلاً من نائب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علا كساب، ونائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين عاهد فروانة ، والكاتبة ميسون كحيل، وأعضاء المكتب الحركي، سحر غانم، توفيق ابوجراد، وجلال نشوان.