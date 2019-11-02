العوض: الاجتماعات التي تعقدها لجنة الانتخابات يجب أن تتم بمقرها في غزة





وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن ذلك بهدف تجنب أي إحراجات، ومنعاً لأي تأويلات، وفق تعبيره.





وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، زار قطاع غزة، يوم الأحد الماضي، والتقى قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في مقر الحركة بغزة.





يشار إلى أن ناصر، سيصل غداً الأحد إلى القطاع، لمواصلة المساعي من أجل التوصل لاتفاق لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع وغزة والقدس، بناءً على دعوة الرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض، أن الاجتماعات التي تعقدها لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة مع الفصائل، بشأن التحضير للانتخابات، من المفترض أن تتم في مقر لجنة الانتخابات المركزية، وليس في مقر أي فصيل.