سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي بلدة حزما

أراضي فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على نحو 500 دونم، من أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس.



وقال رئيس بلدية بلدة حزما مسلم أبو حلو: إن سلطات الاحتلال، سلمت الارتباط المدني قراراً، يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة (آدم) المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن بلدة حزما، يحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.



وأضاف أبو حلو: أن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي، هو فقط من أجل التمدد الاستيطاني.



وصعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخراً سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية والقدس.