مباشر | حوار خاص مع الإعلامي أحمد سعيد

شؤون فلسطينية

مركز الميزان يُطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة

مركز الميزان يُطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة
مركز الميزان
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر السبت الموافق 2/11/2019، غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بلغت في مجموعها (11) غارة، استخدمت خلالها حوالي (29) صاروخاً.

وأضاف المركز، أن الغارات استهدفت منزلاً ريفياً ومواقع أمنية، وأراضٍ زراعية وأخرى مفتوحة، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي طال بعض المناطق شرقي قطاع غزة، مؤكداً، أن تلك الهجمات تسببت في قتل مواطن وإصابة آخر بجراح، كما دمرت منزلاً بشكل كلي.  

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عند حوالي الساعة 1:35 فجر يوم السبت الموافق 2/11/2019، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع أرض زراعية تبلغ مساحتها (1000) متر مربع، مقام عليها منزل ريفي يستخدم كمصيف تعود ملكيته للمواطن محمود حمزة الفرا، وتقع الأرض في منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، حيث سقط الصاروخ بجوار المصيف، وبعد نحو عدة دقائق أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخاً آخراً تجاه المنزل المذكور، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل، وقتل المواطن أحمد محمد عبد الله الشحري (27 عاماً)، واصابة المواطن خميس أيمن خميس عابدين (24 عاماً)، بجروح في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر الطبي.  

وتجدر الإشارة إلى أن المنزل مكون من غرفة وصالة وحمام، وكان الشحري وصديقه عابدين في المنزل لحظة القصف، حيث قررا المبيت في المنزل لأن عملاً زراعياً ينتظرهم صباحاً في الأرض الزراعية المحيطة بالمنزل.  

هذا وطالت عمليات القصف التي استمرت حتى وقت متأخر من فجر اليوم نفسه، (9) مواقع أمنية، وعدد من الأراضي المفتوحة، كما أثارت تلك الغارات حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين ولاسيما الأطفال. 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للهجمات الإسرائيلية، التي أوقعت شهيداً وجريحاً، فإنه يحذر المجتمع الدولي من استمرار صمته، الذي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على تصعيد وتوسيع دائرة عدوانها الذي يدفع المدنيون ثمناً باهظاً له. 

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء حصار غزة الذي يشكل عقاباً جماعياً وأسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي، ولاسيما في ظل استمرار استهداف المدنيين خلال الهجمات الحربية أو في مواجهة المشاركين في المسيرات السلمية.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي بلدة حزما

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي بلدة حزما

وفد فلسطيني يتوجه للقاهرة غداً للتباحث بشأن تسيير رحلات العمرة من القطاع

وفد فلسطيني يتوجه للقاهرة غداً للتباحث بشأن تسيير رحلات العمرة من القطاع

سرايا القدس: نمتلك مساحة كبيرة للتعامل مع الميدان حال أقدم الاحتلال على حماقة

سرايا القدس: نمتلك مساحة كبيرة للتعامل مع الميدان حال أقدم الاحتلال على حماقة

مشعل: حماس راضية عن موقف السلطة الفلسطينية بشأن (صفقة القرن) والتطبيع موضة

مشعل: حماس راضية عن موقف السلطة الفلسطينية بشأن (صفقة القرن) والتطبيع موضة

وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في عرابة

وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في عرابة

موقع إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من غزة

موقع إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من غزة

مزهر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الأمن بغزة يفرج عن أربعة معتقلين.. وهذا مصير (هاني الأغا)

مزهر لـ"دنيا الوطن": الأمن بغزة يفرج عن أربعة معتقلين.. وهذا مصير (هاني الأغا)

نقابة المحامين بذكرى اليوم المشؤوم تحمل الغرب مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني

نقابة المحامين بذكرى اليوم المشؤوم تحمل الغرب مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

مركز الميزان يُطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة

مركز الميزان يُطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة

وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في عرابة

وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في عرابة

الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها

الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها

الجبهة العربية الفلسطينية: إفشال مؤامرة القرن في فلسطين إسقاط لكل المؤامرات

الجبهة العربية الفلسطينية: إفشال مؤامرة القرن في فلسطين إسقاط لكل المؤامرات

المئات يشاركون بمسيرة أمام مقر &#34;الأمم المتحدة&#34; بغزة إحياءً لذكرى وعد بلفور

المئات يشاركون بمسيرة أمام مقر "الأمم المتحدة" بغزة إحياءً لذكرى وعد بلفور

مجدلاني: الإرادة السياسية بقيادة المنظمة قادرة على إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية

مجدلاني: الإرادة السياسية بقيادة المنظمة قادرة على إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية

الصحة تُقدّم لمجلس الوزراء قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على الطواقم الطبية

الصحة تُقدّم لمجلس الوزراء قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على الطواقم الطبية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

"العربية الفلسطينية": وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

منوعات

كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. &#34;قطعنا الخلف&#34;

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. "قطعنا الخلف"

4 قصص ناردة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

4 قصص ناردة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه &#34;الكندورة والغترة&#34;

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه "الكندورة والغترة"

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

عربي

بعد مقتل البغدادي.. &#34;ولاية سيناء&#34; تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

بعد مقتل البغدادي.. "ولاية سيناء" تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد