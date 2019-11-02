(كابينت) يجتمع غداً.. وزير إسرائيلي: قد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية بالقطاع

كما قال جدعون ساعر من حزب (الليكود): إنه يجب أن يكون الرد على إطلاق الصواريخ على "سديروت" وسكانها أكثر حدة مما قام به الجيش.





وشدّد على أنه يجب أن يكون هدف إسرائيل، هو تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس والجهاد في غزة، وفق تعبيره.

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أن الجيش، أعاد تنظيم نشر منظومة القبة الحديدية، خوفاً من استئناف إطلاق الصواريخ من غزة.وكان موقع (والا)، أفاد أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، اليوم، نحو المستوطنات.يأتي ذلك، بعد ليلة ساخنة، شهدت قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح متوسطة.وجاء القصف الإسرائيلي، بحجة إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.