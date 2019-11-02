مباشر | حوار خاص مع الإعلامي أحمد سعيد

دولي

(كابينت) يجتمع غداً.. وزير إسرائيلي: قد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية بالقطاع

(كابينت) يجتمع غداً.. وزير إسرائيلي: قد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية بالقطاع
حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيعقد ظهر غدٍ الأحد اجتماعاً، وذلك بعد يومٍ من التصعيد في الجنوب.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير، يوفال شتاينتس من حزب (الليكود) قوله، أنه لا يوجد حل كامل لمشكلة غزة، وقد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية هناك"، وفق زعمه.

كما قال جدعون ساعر من حزب (الليكود): إنه يجب أن يكون الرد على إطلاق الصواريخ على "سديروت" وسكانها أكثر حدة مما قام به الجيش.

وشدّد على أنه يجب أن يكون هدف إسرائيل، هو تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس والجهاد في غزة، وفق تعبيره.

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أن الجيش، أعاد تنظيم نشر منظومة القبة الحديدية، خوفاً من استئناف إطلاق الصواريخ من غزة.

وكان موقع (والا)، أفاد أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، اليوم، نحو المستوطنات.

يأتي ذلك، بعد ليلة ساخنة، شهدت قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح متوسطة.

وجاء القصف الإسرائيلي، بحجة إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

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