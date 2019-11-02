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بعد مقتل البغدادي.. "ولاية سيناء" تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد

بعد مقتل البغدادي.. "ولاية سيناء" تُبايع زعيم تنظيم الدولة الجديد
تنظيم الدولة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم السبت، أن فرع تنظيم الدولة في سيناء المصرية، بايع الزعيم الجديد للتنظيم، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ونشر حساب (ولاية سيناء) على (تيليغرام) صوراً لمجموعة من المقاتلين، الذين قالوا إنهم يبايعون، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان تنظيم الدولة، أعلن يوم الخميس مبايعة القرشي، خلفا لأبو بكر البغدادي، الذي تمت تصفيته في الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر.

وقُتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة فجر الأحد الماضي، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم الدولة، في هجوم اعتبره "جريئاً".

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