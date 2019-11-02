مباشر | حوار خاص مع الإعلامي أحمد سعيد

شؤون فلسطينية

وفد فلسطيني يتوجه للقاهرة غداً للتباحث بشأن تسيير رحلات العمرة من القطاع

وفد فلسطيني يتوجه للقاهرة غداً للتباحث بشأن تسيير رحلات العمرة من القطاع
الديار الحجازية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه وفد فلسطيني يوم غدٍ الأحد، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، بشأن استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة.

وكشف مصدر خاص لـ"دنيا الوطن" أن الوفد مكون من وزارتي الأوقاف والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

وأضاف: بناءً على طلب من أصحاب شركات الحج والعمرة من  الأوقاف بتسيير رحلات العمرة لهذا العام، كما كان معمولاً به العام الماضي، رفع هذا الأمر إلى رئيس الوزراء، وزير الأوقاف، د. محمد اشتية، وإلى وزارة النقل والمواصلات، وتمت دراسة هذا الأمر.

وتابع المصدر: بناءً على ذلك، تمت موافقة اشتية بتكليف وفد من وزارة الأوقاف، وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بالذهاب إلى مصر، عبر سفارة فلسطين في القاهرة، لفتح معبر رفح أمام المعتمرين هذا العام، من القاهرة حتى السعودية والعودة.

وقال المصدر: إن الوفد سيتوجه غداً، وسيتم عقد جلسة مباحثات وفي حال تم الاتفاق على جميع الأمور، بناءً عليه سيتم تسيير رحلات العمرة وعدد المعتمرين، وهذا الشيء يتوقف على الاتفاق.

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